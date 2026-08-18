Мужчина уплыл на сапборде в море на Кубани и исчез

В Туапсинском районе Краснодарского края ищут 42-летнего Антона Цыбу, который пропал во время сплава на сапборде. Мужчина вышел на воду вечером 14 августа возле села Агой. Родные просят в соцсетях помощи в его поиске.

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Он направился в сторону скалы Киселёва, однако домой не вернулся и перестал выходить на связь. Родные забили тревогу спустя несколько часов после того, как он должен был сообщить о возвращении. По мнению родных, сапбордиста могло унести течением в сторону Новороссийска. Поисковая операция началась 15 августа.

Антон живёт в Краснодаре, работает в сфере инженерных изысканий и, по словам близких, часто ходит в походы. Сейчас родственники просят волонтёров подключиться к поискам и расширить территорию обследования в сторону Геленджика и Сочи.

Ранее в Казахстане спасли двух россиян, которых сильным ветром сбросило с сапборда на Бухтарминском водохранилище. В воде оказались мужчина 1988 года рождения и ребёнок 2014 года рождения. Спасатели подняли их на катер и доставили на берег, медицинская помощь не понадобилась.