В Махачкале инструктор по пути к унесённой течением семье спас тонувшего ребёнка

Инструктор на пляже в Махачкале по пути к унесённой водой семье заметил тонувшего мальчика и бросился спасать его. Ради ребёнка мужчине пришлось плыть против течения. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В Махачкале инструктор по пути к унесённой семье спас тонувшего мальчика. Видео © Telegram/ SHOT

Сначала помощь понадобилась отдыхающим на сапбордах. Из-за сильного ветра их начало относить от берега, и к семье направился спасатель. По дороге инструктор заметил вдалеке мальчика, который самостоятельно выбраться из воды уже не мог. Мужчина изменил направление и поплыл к ребёнку.

Добравшись до школьника, он сумел вытащить его из воды. Родители мальчика приехали на пляж вместе с бригадой скорой помощи.

В июле в Дербенте похожую выдержку проявил 12-летний Платон Шеин. Мальчик спас двух детей, которых сильное течение уносило в Каспийское море: он подплыл к девятилетней девочке и десятилетнему мальчику и удерживал их на поверхности до появления взрослых.