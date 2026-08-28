Торговое судно затонуло в Чёрном море после удара, экипаж спасён

Торговое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики затонуло в исключительной экономической зоне после происшествия на борту. Перед тем как судно ушло под воду, экипаж успел покинуть его. Всех 12 моряков обнаружили и подняли из воды, один из них получил травму. Об этом сообщает пресс-служба Береговой охраны Румынии.

Судно затонуло в Чёрном море. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ZIUA de Constanţa

Около 17:55 румынский Центр координации морских спасательных операций (MRCC) получил сигнал COSPAS-SARSAT от PROGRESS IV. Последняя известная позиция судна находилась примерно в 15 морских милях от Сфынтул-Георге.

Для операции к месту происшествия направили торговое судно MOHAMAD B. Кроме того, к поиску и спасению подключили суда ARSVOM SAR ARES и SAR ARTEMIS, а также MAI 0201 румынской пограничной полиции. Последнее назначили координатором действий непосредственно в районе происшествия. Около 19:00 береговая охрана получила от MRCC сообщение о пожаре на торговом судне, находившемся примерно в 20 морских милях к юго-востоку от Сфынтул-Георге. Вскоре экипаж находившегося поблизости торгового судна сообщил, что в воде замечены люди.

Пограничники начали поиск моряков, оказавшихся за бортом. К 20:47 все 12 членов экипажа PROGRESS IV были подняты из воды живыми. Десять человек спасли сотрудники береговой охраны, ещё двоих принял экипаж торгового судна. Один из моряков получил травму руки. Спасательная операция проходила при сложных погодных условиях: высота волн достигала примерно 2,5 метра. После эвакуации экипажа PROGRESS IV затонул.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что судно было поражено, однако не стал говорить, кто мог нанести удар. По его словам, обстоятельства происшествия предстоит установить в ходе расследования.

Ранее грузовой балкер MV Ocean Winner с экипажем из Китая затонул в Бенгальском заливе примерно в 240 морских милях от побережья индийского штата Одиша. После происшествия индийские спасатели обнаружили два плота и вывезли с них двух членов экипажа. На борту балкера находились 24 человека: 20 граждан Китая, трое граждан Мьянмы и один гражданин Бангладеш. Судно ходило под панамским флагом и следовало в Сингапур.