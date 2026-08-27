Пять моряков пострадали при атаке дронов на турецкий паром у Туапсе

Турецкое грузовое судно Lider Bordo Mavi подверглось атаке беспилотников у порта Туапсе. По первоначальным данным, пострадали пять членов экипажа, заявил глава Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби.

Судно типа Ro-Ro вышло из турецкого Самсуна с грузом для России. По словам Челеби, ночью 26 августа по нему ударили три беспилотника.

«Последним судно Lider Bordo Mavi, вышедшее из порта Самсун с грузом в российский порт Туапсе, было атаковано беспилотниками у порта Туапсе. По первоначальным данным, в возникшем на судне пожаре пострадали пять членов экипажа», — рассказал он.

После ударов на борту начался пожар. Турецкие СМИ сообщали, что повреждения получил в том числе капитанский мостик, где находилась значительная часть средств связи, из-за чего контакт с судном на некоторое время пропал.

Позже 61saat сообщил, что к Lider Bordo Mavi направили российский вертолёт. Все 20 находившихся на борту членов экипажа были эвакуированы. По данным издания, судно получило серьёзные повреждения, для его буксировки из Самсуна направили другое судно.

Челеби заявил, что атаки на принадлежащие турецким компаниям торговые суда в Чёрном море вызывают всё большую обеспокоенность у бизнеса. Он призвал власти Турции усилить работу по обеспечению безопасности судоходства и оказать поддержку компаниям, которые понесли убытки.

Турецкая сторона ранее также выражала обеспокоенность участившимися атаками на гражданское судоходство в Чёрном море. Киев обстоятельства атаки на Lider Bordo Mavi на момент публикации публично не комментировал.