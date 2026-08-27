Притащили прямо к шезлонгам: Туристки в Румынии достали из Чёрного моря дрон со взрывчаткой

Две отдыхающие на румынском курорте Олимп вытащили из Чёрного моря обломки беспилотника со взрывчаткой. Женщины перенесли опасную находку на пляж ещё до прибытия правоохранителей, пишет телеканал Stirile Pro TV.

Туристки взяли аппарат за крылья и протащили его примерно пять метров — к зонтикам и шезлонгам. Ближайший отель находился всего в сотне метров от этого места. Ситуацию заметили морские спасатели. Они потребовали от отдыхающих выйти из воды и отойти на безопасное расстояние.

После прибытия специалистов участок оцепили. Сапёры осмотрели фрагменты, а затем уничтожили взрывное устройство контролируемым подрывом.

Принадлежность беспилотника пока не установлена. Местные власти после инцидента вновь призвали жителей и туристов не трогать неизвестные предметы, найденные на побережье.

Случай произошёл на фоне серии похожих находок у западного берега Чёрного моря. В соседней Болгарии за сутки обнаружили как минимум четыре беспилотных аппарата или их части.

Неделей ранее Life.ru писал, что румынский F-16 уничтожил начинённый взрывчаткой морской дрон возле месторождения Neptun Deep. Аппарат находился примерно в 80 милях восточнее Констанцы, а решение открыть огонь военные объяснили необходимостью защитить людей и критическую инфраструктуру.