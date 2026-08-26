На побережье Болгарии обнаружены фрагменты нескольких беспилотников
Беспилотник на пляже в Болгарии. Обложка © Х / VCN Noticias
На черноморском побережье Болгарии в районе Варны обнаружены фрагменты нескольких беспилотных аппаратов. Об этом сообщило Болгарское национальное радио со ссылкой на региональное управление МВД.
Остатки дронов нашли сразу в нескольких точках: у пляжей Чабакум и Паша Дере, а также на территории курорта Албена и возле населённого пункта Ракитники. Накануне неподалёку от комплекса Камчия было обнаружено крыло военного беспилотника.
Сотрудники правоохранительных органов и военные обследовали находки. Взрывчатых веществ внутри аппаратов не оказалось, после осмотра обломки вывезли или уничтожили. По данным местного издания БНТ, один из обнаруженных беспилотников достигал в длину около двух метров.
Ранее на румынском курорте Олимп на побережье Чёрного моря были обнаружены обломки беспилотника, в одном из которых находилось взрывное устройство. Перед тем как сапёры провели контролируемый подрыв боеприпаса, власти разослали отдыхающим оповещение RO-Alert с призывом соблюдать дистанцию. Исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ подтвердил факт проведения операции.
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