На пляже румынского курорта нашли обломок дрона со взрывчаткой

На румынском курорте Олимп на побережье Черного моря были найдены обломки беспилотника. В одном из фрагментов специалисты обнаружили взрывное устройство, в то время как другой элемент оказался безопасным, сообщает Digi24.

Перед тем как сапёры провели контролируемый подрыв боеприпаса, власти разослали отдыхающим оповещение RO-Alert с призывом соблюдать дистанцию. И.о. министра обороны Раду Мируцэ подтвердил факт операции. По предварительным данным, военный мусор был выброшен на берег из-за сильных штормов в море. Принадлежность дрона пока не установлена.

А ранее на границе Болгарии и Румынии взорвался дрон. Инцидент случился рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода. Минобороны Болгарии заявило, что это был украинский БПЛА «Майя».