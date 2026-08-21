КПП «Мирное» в Молдавии закрылся после падения дронов на границе Украины

На молдавско-украинской границе временно закрыли контрольно-пропускной пункт «Мирное». Причиной стало падение беспилотников на украинский пункт «Табаки», который находится всего в 300 метрах, сообщили в МВД Молдавии.

Взрывы у границы прогремели в ночь на 21 августа. По данным молдавского ведомства, дроны рухнули на украинской стороне примерно в 300 метрах от рубежа с республикой, рядом с КПП «Табаки». Украинский пункт пропуска был повреждён. Из-за этого работу «Мирного» пришлось приостановить. Предварительно, никто не пострадал.

В министерстве уточнили, что на молдавской земле обломков дронов и других опасных предметов не нашли.

До этого о случившемся сообщила и Госпогранслужба Украины. По её данным, пункт «Табаки» в Одесской области остановил работу после взрывов, а на его территории продолжается пожар. Через международные КПП в этом регионе идут военные грузы для ВСУ — их поставляют из Румынии транзитом через Молдавию.

Также ранее беспилотник упал и взорвался на территории самой Молдавии. Это произошло 9 августа в селе Крокмаз района Штефан-Водэ, у границы с Украиной. По информации местной полиции, пострадавших не было. После инцидента МИД республики отозвал своего посла из Москвы для консультаций, расценив произошедшее как нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.