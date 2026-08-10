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10 августа, 10:02

МИД Молдавии отозвал посла из РФ для консультаций после падения и взрыва БПЛА

Обложка © Wikipedia / Gikü

Обложка © Wikipedia / Gikü

МИД Молдавии решил отозвать своего посла из Москвы для консультаций после падения и взрыва беспилотника на территории республики 9 августа. В ведомстве заявили, что расценивают произошедшее как «нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

Беспилотник упал и взорвался в населённом пункте Крокмаз в районе Штефан-Водэ, расположенном у границы с Украиной. По данным молдавской полиции, никто не пострадал.

Решение об отзыве дипломата для консультаций в Кишинёве связали именно с произошедшим инцидентом.

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Напомним, в Молдавии рядом с селом Крозмаз обнаружили предварительно фрагменты боевого беспилотника. После падения объекта произошёл взрыв и загорелась трава, пострадавших нет, сообщили в полиции страны.

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Дарья Денисова
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