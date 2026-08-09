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9 августа, 18:28

Боевой дрон упал и взорвался у границы Молдавии — полиция нашла обломки

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Consiliul Raional Ștefan Vodă

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Consiliul Raional Ștefan Vodă

В Молдавии, неподалёку от села Крозмаз, обнаружили обломки боевого беспилотника. Как сообщили в полиции, инцидент произошёл около часа дня по московскому времени: после взрыва упавшего объекта загорелась трава.

«На месте происшествия были обнаружены, предварительно, фрагменты боевого дрона», — сказано в сообщении.

По данным правоохранительных органов, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

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А накануне на границе Болгарии и Румынии взорвался дрон. Инцидент случился рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода. Минобороны Болгарии позже заявило, что это был украинский БПЛА «Майя».

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Наталья Демьянова
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