Боевой дрон упал и взорвался у границы Молдавии — полиция нашла обломки

В Молдавии, неподалёку от села Крозмаз, обнаружили обломки боевого беспилотника. Как сообщили в полиции, инцидент произошёл около часа дня по московскому времени: после взрыва упавшего объекта загорелась трава.

«На месте происшествия были обнаружены, предварительно, фрагменты боевого дрона», — сказано в сообщении.

По данным правоохранительных органов, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

А накануне на границе Болгарии и Румынии взорвался дрон. Инцидент случился рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода. Минобороны Болгарии позже заявило, что это был украинский БПЛА «Майя».