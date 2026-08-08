Болгарский МИД вызвал посла Украины после инцидента с дроном-камикадзе ВСУ

Болгарский МИД потребовал объяснений от Киева из-за инцидента с дроном, залетевшим в воздушное пространство страны. Посол Украины Олеся Илащук вызвана на ковёр в дипломатическое ведомство, сообщает агентство БТА.

Впрочем, разговор состоится лишь в начале следующей недели: сейчас украинский посол находится за пределами Болгарии.

Напомним, утром 8 августа на границе Болгарии и Румынии взорвался дрон. Инцидент случился рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода. Минобороны Болгарии заявило, что это был украинский БПЛА «Майя».