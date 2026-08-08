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Регион
8 августа, 17:30

Болгарский МИД вызвал посла Украины после инцидента с дроном-камикадзе ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ilolab

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ilolab

Болгарский МИД потребовал объяснений от Киева из-за инцидента с дроном, залетевшим в воздушное пространство страны. Посол Украины Олеся Илащук вызвана на ковёр в дипломатическое ведомство, сообщает агентство БТА.

Впрочем, разговор состоится лишь в начале следующей недели: сейчас украинский посол находится за пределами Болгарии.

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Напомним, утром 8 августа на границе Болгарии и Румынии взорвался дрон. Инцидент случился рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода. Минобороны Болгарии заявило, что это был украинский БПЛА «Майя».

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Наталья Демьянова
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