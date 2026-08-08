Минобороны Болгарии идентифицировало взорвавшийся БПЛА как дрон ВСУ

Упавший в Болгарии беспилотник, вероятно, принадлежит Вооружённым силам Украины, сообщили в Минобороны страны. Об этом передаёт БГНЕС со ссылкой на ведомство.

По предварительной версии, речь может идти о дроне-приманке «Майя». Окончательно происхождение беспилотника пока не установлено.

Напомним, в Болгарии в районе Генерал-Тошево взорвался неопознанный БПЛА, вошедший в воздушное пространство страны со стороны Румынии. Президент Румен Радев сообщил, что пострадавших нет, а компетентные органы устанавливают обстоятельства происшествия и принадлежность дрона.