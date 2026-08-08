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8 августа, 15:04

Минобороны Болгарии идентифицировало взорвавшийся БПЛА как дрон ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iasen Doltshinkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iasen Doltshinkov

Упавший в Болгарии беспилотник, вероятно, принадлежит Вооружённым силам Украины, сообщили в Минобороны страны. Об этом передаёт БГНЕС со ссылкой на ведомство.

По предварительной версии, речь может идти о дроне-приманке «Майя». Окончательно происхождение беспилотника пока не установлено.

Румыния выслала российского дипломата после инцидента с БПЛА
Румыния выслала российского дипломата после инцидента с БПЛА

Напомним, в Болгарии в районе Генерал-Тошево взорвался неопознанный БПЛА, вошедший в воздушное пространство страны со стороны Румынии. Президент Румен Радев сообщил, что пострадавших нет, а компетентные органы устанавливают обстоятельства происшествия и принадлежность дрона.

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Дарья Денисова
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