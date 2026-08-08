Дрон-камикадзе влетел в Болгарию со стороны Румынии и рванул у газопровода
Неизвестный беспилотник взорвался в Болгарии недалеко от границы с Румынией
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В Болгарии вблизи компрессорной станции произошёл взрыв неопознанного беспилотника. Об этом сообщил президент страны Румен Радев после экстренного заседания Совета безопасности, пишет БНТ.
По словам главы государства, инцидент был зафиксирован в 08:10 по московскому времени в районе населённого пункта Генерал-Тошево, когда дрон из Румынии вошёл в воздушное пространство страны и сдетонировал. В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. Сейчас зона ЧП находится под охраной полиции. Следователи работают на месте, выясняя детали случившегося и устанавливая принадлежность обнаруженного БПЛА.
Ранее Минобороны Румынии сообщило, что утром 2 августа система радиолокации зафиксировала неопознанный воздушный объект у речной границы с Украиной в уезде Тулча, после чего был объявлен сигнал оповещения RO-Alert. Сигнал отменили в 9:52, когда цель исчезла с радаров и не вошла в воздушное пространство Румынии. Инцидент произошёл вблизи границы.
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