Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 11:17

Дрон-камикадзе влетел в Болгарию со стороны Румынии и рванул у газопровода

Неизвестный беспилотник взорвался в Болгарии недалеко от границы с Румынией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

В Болгарии вблизи компрессорной станции произошёл взрыв неопознанного беспилотника. Об этом сообщил президент страны Румен Радев после экстренного заседания Совета безопасности, пишет БНТ.

По словам главы государства, инцидент был зафиксирован в 08:10 по московскому времени в районе населённого пункта Генерал-Тошево, когда дрон из Румынии вошёл в воздушное пространство страны и сдетонировал. В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. Сейчас зона ЧП находится под охраной полиции. Следователи работают на месте, выясняя детали случившегося и устанавливая принадлежность обнаруженного БПЛА.

Румыния выслала российского дипломата после инцидента с БПЛА
Румыния выслала российского дипломата после инцидента с БПЛА

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что утром 2 августа система радиолокации зафиксировала неопознанный воздушный объект у речной границы с Украиной в уезде Тулча, после чего был объявлен сигнал оповещения RO-Alert. Сигнал отменили в 9:52, когда цель исчезла с радаров и не вошла в воздушное пространство Румынии. Инцидент произошёл вблизи границы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Болгария
  • Румыния
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar