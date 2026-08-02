Минобороны Румынии зафиксировало воздушную цель у границы с Украиной

Министерство национальной обороны Румынии проинформировало об инциденте, произошедшем утром 2 августа. Власти сообщили, что система радиолокационного наблюдения зафиксировала неопознанный воздушный объект вблизи речной границы с Украиной в уезде Тулча.

«Система радиолокационного наблюдения министерства национальной обороны обнаружила утром 2 августа воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о введении мер по оповещению населения в уезде Тулча, и та передала сообщение RO-Alert», — сообщили в минобороны.

После обнаружения цели в уезде была включена система экстренного оповещения населения RO-Alert, сигнал которой был отменён в 9:52, когда объект исчез с радаров и не вошёл в румынское воздушное пространство.

В ведомстве отметили, что в текущей геополитической ситуации оперативное информирование граждан о потенциальных угрозах остаётся приоритетной задачей. Подробностей о природе объекта и его возможном происхождении не приводится.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что нарушение работы одесского порта серьёзно ударит по внешней торговле и экономике Украины, поскольку удары по инфраструктуре повысили риски для судоходства и владельцы кораблей могут отказаться заходить в порт. Он также отметил, что власти вряд ли смогут быстро восстановить разрушенные объекты.