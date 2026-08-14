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14 августа, 10:36

В Румынии у границы с Украиной рухнул и загорелся неизвестный БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

В румынском уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной, разбился неизвестный беспилотник. Как сообщили в Минобороны Румынии, дрон летел слишком низко, поэтому системы ПВО его не обнаружили. Падение аппарата в лесистой местности привело к взрыву и пожару.

«В результате падения произошел взрыв, за которым последовал пожар», — сообщил уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Информации о жертвах на данный момент нет.

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Напомним, в конце июля МИД Румынии вызвал российского посла из-за инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве страны. По данным румынского Минобороны, за три дня над территорией страны были сбиты три беспилотника. Впоследствии Бухарест объявил российского дипломата персоной нон грата и потребовал покинуть Румынию в течение пяти дней.

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Наталья Демьянова
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