В Румынии у границы с Украиной рухнул и загорелся неизвестный БПЛА

В румынском уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной, разбился неизвестный беспилотник. Как сообщили в Минобороны Румынии, дрон летел слишком низко, поэтому системы ПВО его не обнаружили. Падение аппарата в лесистой местности привело к взрыву и пожару.