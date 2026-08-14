Разведывательный беспилотник обнаружили на черноморском побережье Болгарии в районе села Лозенец Бургасской области. Аппарат вынесло на пляж, после чего к месту прибыли специалисты ВМС, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Чтобы исключить риски для туристов и судоходства, объект решили не оставлять на берегу. Военные забрали его с соблюдением мер безопасности и доставили на военно-морскую базу. После первичного осмотра специалисты определили тип аппарата.

«После осмотра было установлено, что это был разведывательный дрон», – говорится в сообщении БНТ.

Кому принадлежит беспилотник и каким образом он оказался у болгарского побережья, пока не сообщается. Дополнительные детали власти не раскрыли.

Ранее Life.ru писал, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо связал несколько странных инцидентов с БПЛА в Германии и Болгарии с действиями Владимира Зеленского. Политик утверждал, что речь могла идти о неудачных провокациях, призванных вызвать более серьёзную международную эскалацию.