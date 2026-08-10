На оружейном заводе в Болгарии прогремел взрыв на складе боеприпасов

В Болгарии, недалеко от города Трявна, прогремел взрыв на складе боеприпасов, принадлежащем оружейному заводу. Как сообщает БНТ со ссылкой на администрацию, инцидент начался с возгорания грузовика в селе Белица, что привело к детонации боеприпасов.

Сейчас на объекте продолжаются вторичные взрывы. Мэр Трявны Денчо Минев подтвердил, что территория оцеплена, а экстренные службы Габровской области работают на месте. Сведений о пострадавших пока не поступало, над местом ЧП видны густые клубы дыма.

А на выходных сообщалось, что на границе Болгарии и Румынии взорвался дрон. Инцидент случился рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода. Минобороны Болгарии заявило, что это был украинский БПЛА «Майя».