Число погибших при взрыве на газоперерабатывающем заводе в Катаре достигло 13

По меньшей мере 13 человек погибли в Катаре на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи, где произошёл взрыв. Ещё 66 получили ранения, сообщил государственный министр по вопросам энергетики, глава компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби.

«Трагедия унесли жизни 13 наших сотрудников из Индии и Пакистана. Ещё 66 сотрудников получили ранения, находятся на лечении в больницах. Их состояние здоровья не внушает опасений», — сказал он.

Жители нескольких районов Дохи ощутили толчки, похожие на землетрясение, — в зданиях тряслись окна и двери. Глава QatarEnergy подчеркнул, что произошедшее — несчастный случай, а не акт саботажа, и заверил, что взрыв не повлияет на экспорт газа из эмирата, а экологических рисков нет. Он также добавил, что объекты компании и порт Рас-Лаффан не затронуты пожаром.

«Инцидент не повлиял на наши экспортные возможности, и мы разработаем чёткий план после оценки масштабов ущерба», — сказал госминистр энергетики.