Число погибших при взрыве на газоперерабатывающем заводе в Катаре достигло 13
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По меньшей мере 13 человек погибли в Катаре на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи, где произошёл взрыв. Ещё 66 получили ранения, сообщил государственный министр по вопросам энергетики, глава компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби.
«Трагедия унесли жизни 13 наших сотрудников из Индии и Пакистана. Ещё 66 сотрудников получили ранения, находятся на лечении в больницах. Их состояние здоровья не внушает опасений», — сказал он.
Жители нескольких районов Дохи ощутили толчки, похожие на землетрясение, — в зданиях тряслись окна и двери. Глава QatarEnergy подчеркнул, что произошедшее — несчастный случай, а не акт саботажа, и заверил, что взрыв не повлияет на экспорт газа из эмирата, а экологических рисков нет. Он также добавил, что объекты компании и порт Рас-Лаффан не затронуты пожаром.
«Инцидент не повлиял на наши экспортные возможности, и мы разработаем чёткий план после оценки масштабов ущерба», — сказал госминистр энергетики.
Напомним, что трагедия произошла поздно вечером 21 июня на одном из заводов, где расположены основные мощности страны по производству сжиженного природного газа. Локальный взрыв случился на газоперерабатывающем заводе Barzan и стал результатом эксплуатационной ошибки. Он произошёл из-за технического инцидента, утечек опасных веществ не зафиксировано. Ранее МВД Катара сообщало о 54 пострадавших и 18 пропавших без вести, поиски которых вели силы безопасности и гражданской обороны.
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