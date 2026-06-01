Завод фейерверков взлетел на воздух на Мальте, взрыв попал на видео

На Мальте произошёл взрыв на предприятии по выпуску фейерверков Lourdes Fireworks Factory. В результате инцидента травмы получили двое сотрудников, также разлетевшиеся обломки ранили проезжавшего рядом курьера. Об этом сообщает газета Times of Malta.

Взрыв завода на Мальте. Видео © Х / Philip Micallef

«Хлопки раздались около 6:35 по местному времени. Взрыв также повредил дома и магазины, находящиеся рядом», — говорится в публикации.

Власти приняли решение эвакуировать жителей ближайших районов. В течение нескольких часов продолжались небольшие взрывы на территории завода. Гибель людей предотвратило то, что в момент ЧП в цехах практически не было сотрудников. Пострадали два работника и курьер. Их госпитализировали. Оказалось, что на предприятии уже был аналогичный инцидент — весной 2018 года.

Ранее сообщалось, что в венгерском городе Тисауйварош на нефтегазовом предприятии MOL произошёл взрыв компрессора, что, по предварительным данным, и стало причиной крупного пожара. ЧП случилось в момент перезапуска предприятия. Погиб один человек.