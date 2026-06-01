ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 11:29

Завод фейерверков взлетел на воздух на Мальте, взрыв попал на видео

Обложка © Х / Philip Micallef

Обложка © Х / Philip Micallef

На Мальте произошёл взрыв на предприятии по выпуску фейерверков Lourdes Fireworks Factory. В результате инцидента травмы получили двое сотрудников, также разлетевшиеся обломки ранили проезжавшего рядом курьера. Об этом сообщает газета Times of Malta.

Взрыв завода на Мальте. Видео © Х / Philip Micallef

«Хлопки раздались около 6:35 по местному времени. Взрыв также повредил дома и магазины, находящиеся рядом», — говорится в публикации.

Власти приняли решение эвакуировать жителей ближайших районов. В течение нескольких часов продолжались небольшие взрывы на территории завода. Гибель людей предотвратило то, что в момент ЧП в цехах практически не было сотрудников. Пострадали два работника и курьер. Их госпитализировали. Оказалось, что на предприятии уже был аналогичный инцидент — весной 2018 года.

Поезд загорелся в туннеле под Гудзоном в Нью-Йорке, пострадали пять человек
Поезд загорелся в туннеле под Гудзоном в Нью-Йорке, пострадали пять человек

Ранее сообщалось, что в венгерском городе Тисауйварош на нефтегазовом предприятии MOL произошёл взрыв компрессора, что, по предварительным данным, и стало причиной крупного пожара. ЧП случилось в момент перезапуска предприятия. Погиб один человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мальта
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar