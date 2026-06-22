Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 21:40

Стала известна причина мощного взрыва в крупнейшем мировом хабе по сжижению газа

Reuters: Взрыв на заводе Barzan в Катаре произошёл из-за эксплуатационной ошибки

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Взрыв на газоперерабатывающем заводе Barzan в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре произошёл из-за эксплуатационной ошибки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Инцидент случился на объекте, который находится в одной из ключевых промзон Катара к северо-востоку от столицы Дохи. Там расположены основные мощности страны по производству сжиженного природного газа.

В ведомстве уточнили, что пострадавших после происшествия нет. Утечек опасных веществ на объекте также не зафиксировали.

Завод фейерверков взлетел на воздух на Мальте, взрыв попал на видео
Завод фейерверков взлетел на воздух на Мальте, взрыв попал на видео

Катарская госкомпания QatarEnergy, чьи мощности расположены в Рас-Лаффане, также официально прокомментировала чрезвычайное происшествие. В соцсети X компания сообщила, что при запуске производства на газораспределительном пункте Barzan случился «инцидент, приведший к взрыву и пожару». Для тушения огня незамедлительно выехали аварийно-спасательные бригады. По последним данным, возгорание удалось локализовать, угрозы дальнейшего распространения нет.

Ранее, в середине марта, этот район подвергался ракетному обстрелу. Тогда предприятию QatarEnergy был нанесен серьёзный урон, вспыхнул сильный пожар. Согласно информации Минобороны Катара, со стороны Ирана было выпущено пять баллистических ракет: четыре сбили, одна упала на территории промышленной зоны.

Стоит отметить, что комплекс в Рас-Лаффане — это крупнейший мировой хаб по сжижению и экспорту природного газа, обеспечивающий порядка 20% глобальных поставок СПГ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • катар
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar