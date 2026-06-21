Мощный взрыв произошёл в промышленной зоне к северо-востоку от столицы Катара

В индустриальной зоне Рас-Лаффан, расположенной к северо-востоку от столицы Катара Дохи, на одном из производственных объектов произошёл взрыв. Этот район известен как место сосредоточения ключевых мощностей эмирата по сжижению природного газа. Информацию о случившемся распространило Министерство внутренних дел страны.