Мощный взрыв произошёл в промышленной зоне к северо-востоку от столицы Катара
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В индустриальной зоне Рас-Лаффан, расположенной к северо-востоку от столицы Катара Дохи, на одном из производственных объектов произошёл взрыв. Этот район известен как место сосредоточения ключевых мощностей эмирата по сжижению природного газа. Информацию о случившемся распространило Министерство внутренних дел страны.
Мощный взрыв в индустриальной зоне Рас-Лаффан в Катаре. Видео © X / Political Pen
«Локальный взрыв произошёл на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан. Силы гражданской обороны ликвидируют последствия инцидента, пострадавших и утечек не зафиксировано», — сказано в заявлении МВД.
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