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Регион
11 июня, 22:29

У побережья иранского Сирика прогремел взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В районе иранского города Сирик у побережья Ормузского пролива прогремели взрывы. Об этом сообщает Reuters.

При этом, агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, пишет, что взрывы, которые были слышны в районе острова Сирик, связаны с работой военно-морских сил КСИР по торговым судам. Это объясняется «нарушениями правил прохода через Ормузский пролив».

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Тем временем, Иран и ОАЭ провели первую очную встречу на уровне высокопоставленных представителей по нацбезопасности с начала американо-израильской военной операции против исламской республики. В Абу-Даби, как утверждается, всё больше понимают, что спокойные отношения с Тегераном сейчас важнее прежней жёсткой линии. Инициатива встречи в основном исходила от ОАЭ, которые добиваются снижения напряжённости.

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Тимур Хингеев
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