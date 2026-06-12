У побережья иранского Сирика прогремел взрыв

В районе иранского города Сирик у побережья Ормузского пролива прогремели взрывы. Об этом сообщает Reuters.

При этом, агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, пишет, что взрывы, которые были слышны в районе острова Сирик, связаны с работой военно-морских сил КСИР по торговым судам. Это объясняется «нарушениями правил прохода через Ормузский пролив».

Тем временем, Иран и ОАЭ провели первую очную встречу на уровне высокопоставленных представителей по нацбезопасности с начала американо-израильской военной операции против исламской республики. В Абу-Даби, как утверждается, всё больше понимают, что спокойные отношения с Тегераном сейчас важнее прежней жёсткой линии. Инициатива встречи в основном исходила от ОАЭ, которые добиваются снижения напряжённости.