Bloomberg: Иран ОАЭ и провели первую встречу с начала конфликта

ОАЭ и Иран провели первую очную встречу на уровне высокопоставленных представителей по нацбезопасности с начала американо-израильской военной операции против исламской республики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, переговоры прошли на этой неделе и стали заметным поворотом для обеих сторон. В Абу-Даби, как утверждается, всё больше понимают, что спокойные отношения с Тегераном сейчас важнее прежней жёсткой линии. Инициатива встречи в основном исходила от ОАЭ, которые добиваются снижения напряжённости.

Bloomberg отмечает, что Эмираты теперь сосредоточены на защите своей экономики и безопасности. Такой подход заметно отличается от более воинственной позиции, которую Абу-Даби занимал в начале конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил масштабную операцию против Израиля, а также атаковал военные объекты США в ряде стран региона.

Дополнительным фактором давления стало решение Ирана закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и государствами, поддержавшими атаку. Через этот маршрут проходит около четверти мировой торговли нефтью и примерно пятая часть поставок сжиженного природного газа. Накануне Иран полностью закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов после возобновления ударов США.

В Тегеране объяснили решение атаками американских сил по южным районам провинции Хормозган. Иран предупредил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, станет целью для удара. Ограничения распространили на все типы кораблей, включая нефтяные танкеры и торговые суда. На этом фоне Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке по двум судам, которые, по его версии, пытались пересечь Ормузский пролив. В КСИР заявили, что приближение любого корабля к проливу будут расценивать как сотрудничество с противником.