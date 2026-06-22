Более 50 человек пострадали при взрыве в крупнейшем мировом хабе по сжижению газа в Катаре

По меньшей мере 54 человека пострадали в результате взрыва на газоперерабатывающем предприятии Barzan недалеко от столицы Катара, ещё 18 человек числятся пропавшими без вести. Это следует из заявления Министерства внутренних дел страны.

«Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека, в то же время поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности «Лехвия» совместно с гражданской обороной проводит операцию по поиску 18 пропавших без вести людей», — сказано в заявлении.