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22 июня, 03:19

Более 50 человек пострадали при взрыве в крупнейшем мировом хабе по сжижению газа в Катаре

Минимум 54 человека пострадали в результате взрыва на заводе Barzan в Катаре

Обложка © X / Parody Jeff

Обложка © X / Parody Jeff

По меньшей мере 54 человека пострадали в результате взрыва на газоперерабатывающем предприятии Barzan недалеко от столицы Катара, ещё 18 человек числятся пропавшими без вести. Это следует из заявления Министерства внутренних дел страны.

«Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека, в то же время поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности «Лехвия» совместно с гражданской обороной проводит операцию по поиску 18 пропавших без вести людей», — сказано в заявлении.

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Напомним, инцидент произошёл в промышленной зоне Рас-Лаффан, расположенной неподалёку от столицы Катара Дохи. Этот район является ключевым для страны, здесь сосредоточены основные мощности по производству сжиженного природного газа. По данным катарских властей, детонация произошла после того, как рабочие попытались перезапустить объект. Согласно информации Reuters, причиной происшествия послужила эксплуатационная ошибка.

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Виталий Приходько
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