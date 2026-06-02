Названа причина взрыва на заводе «Казцинка», унёсшего жизни троих рабочих

Предварительной причиной ЧП на металлургическом предприятии «Казцинк» в Усть-Каменогорске названо нарушение технологического процесса. Такую информацию озвучил глава МЧС Казахстана Чингис Аринов во время правительственного заседания.

Что именно пошло не так, пока выясняется. По словам министра, расследование инцидента ещё ведется, уже назначены профильные экспертизы и исследования. К работе привлекли специалистов узкого профиля.

Аринов также упомянул, что проверки и раньше фиксировали на этом производстве несоблюдение требований промышленной безопасности.

Трагедия случилась 5 мая. В тот день на заводе взорвалось пылеулавливающее устройство. За этим последовало возгорание и частичное обрушение строительных конструкций.

От поражающих факторов пострадали девять работников. Состояние троих из них оценивалось как крайне тяжёлое. Несмотря на усилия врачей, этих пациентов спасти не удалось.

«Казцинк» — это крупный горно-металлургический комбинат полного цикла, один из лидеров цветной металлургии Казахстана. Компания, основанная в 1997 году путём слияния Усть-Каменогорского свинцово-цинкового, Лениногорского полиметаллического и Зыряновского свинцового комбинатов, сегодня производит широкий спектр продукции — от цинка, свинца и меди до аффинированного золота и серебра. Головной офис расположен в Усть-Каменогорске, производственные мощности находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау, а основным инвестором и акционером выступает международная сырьевая корпорация Glencore. На предприятиях компании трудится около 29 тысяч человек.