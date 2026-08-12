«Пойман с поличным!»: Руку Зеленского заметили в «странных» инцидентах с БПЛА в Германии и Болгарии
Филиппо заявил, что Зеленского поймали с поличным при провокациях с БПЛА
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимира Зеленского раскрыли при попытках устроить провокации с БПЛА в Германии и Болгарии. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский только что провел две операции, чтобы спровоцировать глобальную катастрофу, но они полностью провалились», — написал политик в социальной сети X. По словам Филиппо, «кровавая марионетка евроястребов поймана с поличным». По словам Филиппо, «кровавая марионетка евроястребов поймана с поличным».
Напомним, на днях в Европе произошло несколько инцидентов с БПЛА, которые могут иметь украинское происхождение. Например, в немецком Лейпциге дрон ударил по украинскому транспортному самолёту, но взрыва не произошло. При этом следствие не исключает, что беспилотник мог иметь именно украинское происхождение.
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