Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 18:35

«Пойман с поличным!»: Руку Зеленского заметили в «странных» инцидентах с БПЛА в Германии и Болгарии

Филиппо заявил, что Зеленского поймали с поличным при провокациях с БПЛА

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимира Зеленского раскрыли при попытках устроить провокации с БПЛА в Германии и Болгарии. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский только что провел две операции, чтобы спровоцировать глобальную катастрофу, но они полностью провалились», — написал политик в социальной сети X. По словам Филиппо, «кровавая марионетка евроястребов поймана с поличным». По словам Филиппо, «кровавая марионетка евроястребов поймана с поличным».

На оружейном заводе в Болгарии прогремел взрыв на складе боеприпасов
На оружейном заводе в Болгарии прогремел взрыв на складе боеприпасов

Напомним, на днях в Европе произошло несколько инцидентов с БПЛА, которые могут иметь украинское происхождение. Например, в немецком Лейпциге дрон ударил по украинскому транспортному самолёту, но взрыва не произошло. При этом следствие не исключает, что беспилотник мог иметь именно украинское происхождение.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Германия
  • Болгария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar