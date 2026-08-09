Президент Болгарии призвала к дипломатии по Украине после взрыва дрона ВСУ

Болгария должна включиться в поиск дипломатического пути урегулирования украинского конфликта. Об этом на брифинге заявила президент Илияна Йотова, комментируя взрыв дрона ВСУ у границы страны.

По словам Йотовой, стране следует стать частью серьёзного дипломатического диалога ради мира на Украине.

«Мы давно говорим, что этот конфликт не имеет военного решения, и подобные инциденты только подтверждают нашу правоту», — сказала она.

Президент добавила, что мир остаётся под угрозой, пока боевые действия продолжаются.

Йотова заверила, что случившееся расследуют максимально тщательно, а все данные передадут жителям страны. Она также подчеркнула, что власти обязаны поддерживать болгарские фирмы, которые выпускают дроны и системы борьбы с ними.

Напомним, утром 8 августа на границе Болгарии и Румынии взорвался дрон. Инцидент случился рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода. Минобороны Болгарии заявило, что это был украинский БПЛА «Майя».