В Кабардино-Балкарии на второй по высоте горе России пропали двое альпинистов

В Кабардино-Балкарии разыскивают двух туристов, пропавших на горе Дыхтау — второй по высоте вершине России. Альпинисты из Нижнего Новгорода и Тольятти перестали выходить на связь, последний раз их видели на высоте 3500 метров.

Двое туристов пропали на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии. Видео © Мах / МЧС Кабардино-Балкарии

«По состоянию на 19:30 21.09.2026 г. поисково-спасательные работы продолжаются безуспешно», — сообщили в МЧС.

Как стало известно телеграм-каналу SHOT, туристы не вышли на связь вчера в установленное время. Они двигались по сложному маршруту категории 4Б на гору Дыхтау. Температура в горах стремительно падает, и альпинистов нужно найти в ближайшее время.

Сейчас пропавших разыскивают сотрудники МЧС. На завтра запланирован облёт горы на вертолёте Ми-8. Дыхтау считается одной из самых сложных вершин для восхождения в России, и промедление в таких условиях может стоить жизней.

Ранее Life.ru писал, что турист из Москвы погиб после падения с обрыва в горах Сочи. 27-летний Макарий отправился в семидневный маршрут 2 сентября — он планировал пройти от каньона Псахо в сторону села Воронцовка и завершить поход 9 сентября возле тисо-самшитовой рощи в Хосте. Однако в назначенный день на связь не вышел, а на следующее утро родственники сообщили о его исчезновении.