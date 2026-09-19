«Горы не прощают ошибок»: 2026 год стал самым смертоносным для альпинистов

2026 год стал одним из самых трагичных в истории отечественного альпинизма: только на Эльбрусе за год погибли 13 человек, а обвал в Безенгийском ущелье унёс жизни 17 спортсменов. Эксперты связывают череду трагедий с глобальным потеплением, массовостью туризма и человеческим фактором. Об этом пишет «Царьград».

За год новости о трагедиях появлялись с пугающей регулярностью. В апреле трое туристов замерзли на Мунку-Сардык в Бурятии, в июле на Эльбрусе за два дня погибли шесть человек, в сентябре в Безенги сошел ледовый обвал, накрывший группу из 33 человек — погибли 17.

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв назвал три причины трагедий. Первая — глобальное потепление: тающие льды высвобождают камни, которые раньше были вморожены в лёд. Вторая причина — массовость: внутренний туризм стимулируется, и в горы идет всё больше людей. Третья — легкомысленность и недостаточная подготовка.

«Большинство несчастных случаев в горах происходит по вине самих альпинистов. Мы приходим как гости, и мы должны играть по законам сил природы», — подчеркнул Киселев.

Спасатель международного класса Егор Дульнев отметил, что из-за потепления плюсовые температуры на высоте 3500–4000 метров возможны и ночью, а это меняет привычные тактики восхождений. По его словам, инцидентов станет больше, поскольку возрастает и само количество походов.

Ранее Life.ru сообщал, что в горной расщелине Кабардино-Балкарии обнаружили тело 57-летнего мужчины, который днём ранее не вернулся с туристического маршрута. Местный житель отправился в поход 14 сентября. После того как он не вышел на связь в контрольное время, начались поиски. В операции задействовали спасателей и вертолёт Ми-8.