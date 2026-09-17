В Непале раскрыли стоимость подъёма на Эверест

Стоимость профессионально организованного восхождения на Эверест для иностранца в 2026 году составляет в среднем около 60 тысяч долларов. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный секретарь Непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама.

По его словам, цена экспедиции варьируется от 45 до 70 тысяч долларов, а премиальные и частные туры могут стоить значительно дороже. В общую сумму входят разрешение на восхождение, услуги гидов, страховка, снаряжение и логистика.

Обязательный сбор за подъём на Эверест в весенний сезон в этом году увеличился до 15 тысяч долларов. При этом восхождения на вершины высотой от пяти до семи тысяч метров обходятся дешевле. Например, разрешение на популярный среди россиян Мера-пик стоит 350 долларов весной и 175 долларов в другие сезоны.

Высота Эвереста, самой высокой горы планеты, составляет 8848 метров над уровнем моря.

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