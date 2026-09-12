9-летний мальчик стал самым юным покорителем Монблана в Швейцарии

9-летний британец итальянского происхождения принц Лелио Массимо ди Роккасекка деи Вольши стал самым молодым альпинистом, покорившим Монблан. Об этом сообщает The Times.

Мальчик достиг высоты 4 807 метров вместе со своим отцом принцем Валерио. Ранее он уже поднимался на Гран-Сассо-д'Италия (2 912 м) и Бихорн (4 153 м) в Швейцарии. Теперь Лелио планирует покорить ещё две альпийские вершины — Айгер (3 970 м) и Маттерхорн (4 478 м).

«Альпинизм лишь моё хобби. Когда стану взрослым, я хочу стать палеонтологом», — признался он.

Семья Массимо ведёт свою историю со времён Римской республики, а среди предков принца Валерио (отца Лелио) были люди, занимавшие пост Папы Римского. Отец юного рекордсмена поднялся на Монблан в 14 лет, а позже покорил Эверест. 52-летний Валерио Массимо ди Роккасекка деи Вольши окончил Кембридж и управляет инвестиционным бизнесом. Род Массимо имеет давнюю историю, восходящую ко временам Древнего Рима.

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