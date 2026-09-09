Успели спрятаться за скалами: Новая лавина едва не накрыла спасателей в Безенгийском ущелье

Группа спасателей едва не попала под повторный сход снежно-ледовой массы во время поисков погибших и пропавших альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Как сообщает Mash, команда успела укрыться за скалами у подножия горы Мижирги.

Спасатели едва не попали под повторную лавину при поисках людей в горах КБР. Видео © Mash

Повторные обрушения в районе трагедии происходят уже несколько дней. МЧС подтверждает, что поиски осложняют опасный рельеф и новые сходы снежно-ледовой массы. Ранее из-за обрушения карниза спасательные работы уже приходилось приостанавливать.

Сейчас в операции участвует 41 человек. 9 сентября спасатели обнаружили тело ещё одного альпиниста, после чего официальное число погибших достигло 13. Судьба четырёх человек остаётся неизвестной.

Трагедия произошла вечером 6 сентября, когда с горы Мижирги сошла лавина. Всего в группе числились 33 человека: десять смогли самостоятельно спуститься, шестеро пострадали и были доставлены в больницы.

Участники находились в Безенгийском ущелье на учебных сборах по горной подготовке. По данным Федерации альпинизма России, они отрабатывали передвижение по ледовому рельефу и организацию страховки, а среди инструкторов были опытные альпинисты.

Среди погибших — петербургский альпинист и инструктор Альберт Изотов. Информацию о том, что значительная часть группы состояла из сотрудников подразделений Росгвардии, распространяли Telegram-каналы, однако официально принадлежность всей группы к конкретному подразделению не подтверждалась.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Трагедия в Безенгийском ущелье стала самым массовым по числу жертв горным происшествием с 2002 года, когда при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье (Северная Осетия) погибли 125 человек, в том числе актёр и режиссёр Сергей Бодров-младший. Она превзошла трагедию, случившуюся 9 мая 2006 года. Тогда 11 альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус. Это ЧП остаётся крупнейшим за всю историю восхождений на самую высокую вершину России и Европы.