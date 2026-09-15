Покоривший Эверест на руках Набиев рассказал, в чём на самом деле его суперсила

Участники Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге не смогли сдержать слёз во время выступления параальпиниста Рустама Набиева. О реакции зрителей сообщает «ФедералПресс»: спортсмен стал одним из героев премьеры шоу «Вызов».

Набиев рассказал со сцены о своём пути и объяснил, почему не считает совершённые восхождения проявлением какой-то сверхспособности.

«Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покорённых мной вершин. Моя суперсила заложена в обычных человеческих качествах: в характере, в дисциплине, в ответственности», — признался он.

Параальпинист призвал слушателей не позволять чужому мнению определять их будущее. После тяжёлой травмы ему говорили, что прежняя жизнь закончена, однако Набиев решил идти собственным путём. По его словам, невозможное существует лишь до тех пор, пока кто-нибудь не докажет обратное.

Ранее Life.ru рассказывал об историческом восхождении Рустама Набиева на Эверест. 20 мая 2026 года он первым в мире достиг вершины на одних руках. Обе ноги спортсмен потерял после обрушения казармы в Омске.