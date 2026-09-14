Шествие молодёжи мира на МФМ-2026 объединило 10 тысяч человек

Десять тысяч участников Международного фестиваля молодёжи — 2026 вышли на Шествие молодёжи мира в Екатеринбурге. Представители разных стран превратили парад в большое путешествие по культурам и традициям.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

По маршруту прошли молодые люди в народных костюмах, с национальными флагами, музыкальными инструментами и другой атрибутикой. Организатором шествия выступила «Таврида.АРТ», а главной темой стал «Ритм мира».

Фото © Предоставлено Life.ru

Колонна стартовала с площадки «Ритм сердца», где гостей встретили Варя Сурдина и группа «Цветень». Затем участники прошли через зоны, посвящённые Латинской Америке, Востоку, Азии и Африке. Каждая часть маршрута получила собственные музыку, танцы и настроение.

Фото © Предоставлено Life.ru

На разных площадках выступили артисты из Китая, Индии, ЮАР, Ирана, Египта и Бразилии. В финале национальные мотивы соединились в общее звучание, а хедлайнерами стали «Казаки делают хиты», Антоха МС и рэпер ST.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

«Именно тогда расстояние между культурами исчезает, а люди становятся ближе друг к другу», — поделился участник из Демократической Республики Конго Арсен Валла.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

В параде также участвовали делегации ведомств по молодёжной политике из Абхазии, Кубы, Китая, Ливии, ОАЭ, Танзании, Венесуэлы, Ирана, Индии и других стран.

Подобные шествия проводились на международных фестивалях молодёжи в Москве в 1957 и 1985 годах, на форуме 2017 года и на ВФМ-2024 в Сириусе. В этот раз традицию продолжили на МФМ-2026, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фестиваль собрал представителей 191 страны: пять тысяч россиян и столько же иностранных гостей. В число участников вошла тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Ранее Life.ru собрал полную программу МФМ-2026, включающую около 650 мероприятий и выступления двух тысяч артистов.