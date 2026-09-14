Турист из Москвы погиб после падения с обрыва в горах Сочи

27-летний турист из Москвы погиб во время одиночного похода в горах Сочи. Несколько дней спасатели и близкие искали его после того, как он перестал выходить на связь, сообщает SHOT.

Турист сорвался с горы в Сочи. Фото © Telegram / SHOT

Макарий отправился в семидневный маршрут 2 сентября. Он планировал пройти от каньона Псахо в сторону села Воронцовка и завершить поход 9 сентября возле тисо-самшитовой рощи в Хосте. Однако в назначенный день на связь не вышел, а на следующее утро родственники сообщили о его исчезновении.

К поискам подключились две группы спасателей. Специалисты обследовали обширную горно-лесную территорию между каньоном Псахо, Воронцовкой, ущельем Ахцу и рощей. Работу осложняли крутые склоны, большая площадь района и многочисленные дикие тропы. Родственники также попросили помощи у туристического сообщества.

Через несколько дней тело молодого человека обнаружили возле каньона. По предварительным данным, во время похода он сорвался с обрыва и погиб.

По данным SHOT, Макарий часто путешествовал и ходил в горы. В последнее время он жил на Красной Поляне и всё лето исследовал местные ущелья и каньоны. В августе турист уже посещал Псахо и хорошо знал этот район.

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