Таинственная болезнь настигла россиян на Эвересте: одну альпинистку эвакуировали вертолётом

Трое российских альпинистов пытаются спуститься с Эвереста после появления симптомов неизвестного заболевания. Из-за непогоды привычные маршруты оказались недоступны, а поблизости нет медиков, способных оказать помощь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, группа из четырёх человек во главе с Андреем В. начала восхождение в понедельник. Первой почувствовала недомогание Наталья Б. У женщины появились слабость и головокружение, поэтому продолжать подъём она не смогла. Впоследствии альпинистку эвакуировали вертолётом. Причину ухудшения её состояния установить не удалось.

Остальные участники экспедиции продолжили путь без дополнительного кислорода и сопровождения. Однако на четвёртые сутки аналогичные симптомы появились у всех троих. Теперь россияне пытаются вернуться вниз, но сложные погодные условия мешают спуску.

Ситуацию усугубляют экстремально низкие температуры. В ближайшие сутки на Эвересте ожидается усиление ветра, причём наиболее опасные условия прогнозируются на пятницу. Возможности оперативно получить медицинскую помощь у альпинистов сейчас нет.