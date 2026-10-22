Вирус Шамонда добрался до человека: Нулевой пациент умер после укуса мошки

Во Франции впервые в истории выявили заражение человека вирусом Шамонда, который прежде считался неспособным передаваться людям. Нулевой пациент скончался в начале октября, а специалисты продолжают выяснять обстоятельства инфицирования и возможную связь инфекции с его смертью.

Как сообщает Reuters со ссылкой на французские власти, заражение предположительно произошло на востоке страны после укуса кровососущей мошки. В этом регионе вирус уже циркулировал среди животных весной и летом 2026 года. При этом окончательные обстоятельства случившегося пока не установлены.

«Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются», — говорится в заявлении французских властей.

До этого случая вирус Шамонда выявляли преимущественно у сельскохозяйственных животных, особенно у крупного рогатого скота. Он относится к группе ортобуньявирусов и распространяется через укусы мелких кровососущих мошек рода Culicoides. Впервые возбудитель обнаружили в Нигерии в 1960-х годах, а летом 2026 года его распространение зафиксировали в нескольких европейских странах.

Считалось, что возбудитель не способен заражать человека. Несмотря на выявленный случай, французские власти подчеркнули, что на данный момент не видят угрозы для здоровья населения. Дополнительные исследования должны помочь установить обстоятельства инфицирования умершего пациента.