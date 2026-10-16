В Уганде начали испытывать новую вакцину против опасного штамма Эболы

В Уганде стартовали клинические испытания экспериментальной вакцины против вируса Эбола Бундибуджио, вызвавшего масштабную вспышку заболевания в соседней Демократической Республике Конго. Препарат разработали учёные Оксфордского университета, а первые добровольцы получили прививки 6 октября, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Исследование проходит в городе Масака на юге страны. Учёные намерены привлечь 110 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Завершить набор участников планируется к ноябрю, после чего за каждым из них будут наблюдать в течение года.

На первом этапе специалисты проверяют безопасность препарата ChAdOx1 BDBV и его способность вызывать иммунный ответ. Руководитель исследования Юджин Рузагира из Лондонской школы гигиены и тропической медицины пояснил, что речь пока не идёт о подтверждении эффективности защиты от заражения.

Разработку поддерживает международная Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). Индийский институт сывороток уже изготовил и зарезервировал около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины на случай её возможного дальнейшего применения. Для исследований в Уганду направили примерно три тысячи доз.

Аналогичные испытания проводятся и в Великобритании. Если первые этапы завершатся успешно, исследователи смогут перейти к более масштабной проверке препарата.

Вирус Бундибуджио впервые обнаружили в Уганде в 2007 году. Он вызывает одну из тяжёлых форм лихорадки Эбола, при этом зарегистрированной вакцины непосредственно против этого возбудителя пока не существует. Препараты для защиты от другого вида вируса — Заир — уже применяются.

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