В ДР Конго не смогли отследить более $700 млн помощи на борьбу с Эболой

Проверка международной помощи на борьбу с Эболой не позволила отследить использование более 700 млн долларов в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Africanews со ссылкой на генерального директора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жана Касейю.

Доноры заявили, что перечислили около 962 млн долларов организациям, которые участвуют в противодействии эпидемии. Однако проверяющие получили сведения лишь о 228 млн долларов. Из этой суммы получатели помощи израсходовали примерно 127 млн, остальные средства остаются в их распоряжении.

На пресс-конференции в Киншасе Касейя сообщил, что менее 30% организаций представили отчётность. Африканский центр и органы здравоохранения ДРК намерены выяснить, как получатели распределили деньги и какие работы выполнили.

При этом Касейя отдельно подчеркнул, что отсутствие сведений о расходах пока не доказывает хищение. В интервью Actualite.cd он объяснил, что речь идёт о непрозрачном управлении помощью.

Организациям, которые откажутся раскрывать сведения, грозит потеря аккредитации в ДРК. Касейя также предупредил о включении таких получателей помощи в общеафриканский чёрный список. По его словам, часть организаций уже начала предоставлять информацию.

Правительство ДРК ранее объявило об усилении контроля за международным финансированием. Министр здравоохранения Самюэль Роже Камба предупредил о санкциях для организаций, которые не смогут отчитаться за поступившие средства.

Власти объявили о нынешней вспышке Эболы в мае 2026 года. Число подтверждённых случаев превысило 9 тыс., умерли более 4,3 тыс. человек. По числу заболевших и погибших эта эпидемия стала крупнейшей в истории ДРК.

Ранее организация «Врачи без границ» предупредила об ускорении распространения Эболы в Северном Киву. С начала сентября на провинцию приходилось почти 40% новых подтверждённых случаев в стране, тогда как в конце августа её доля составляла 24%. Новые очаги возникали каждую неделю. По данным организации на 28 сентября, 34% пациентов с подтверждённым диагнозом получали помощь в обычных медицинских учреждениях вместо специализированных центров.