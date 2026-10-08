В ДРК заявили о быстром распространении Эболы в Северном Киву

Распространение Эболы в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго ускорилось: с начала сентября на регион приходится почти 40% новых подтверждённых случаев заболевания в стране. Об этом предупредили «Врачи без границ» (MSF).

В конце августа доля Северного Киву составляла 24%. Новые очаги появляются каждую неделю, при этом медицинская система уже испытывает нехватку специализированных коек. По данным MSF на 28 сентября, 34% подтверждённых пациентов с Эболой проходили лечение в обычных медучреждениях, не специализирующихся на заболевании.

Стефани Хоффман, координатор центра лечения Эболы MSF в Бутембо, сравнила происходящее с «мегапожаром»: одновременно развиваются несколько очагов, а вирус постепенно распространяется по северной части провинции. В самом Бутембо в последние дни число подтверждённых случаев немного снизилось, однако рост заболеваемости фиксируется в соседнем Бени. По словам Хоффман, это не исключает нового подъёма числа инфекций в Бутембо и других районах.

Ситуацию осложняет то, что многие заболевшие не обращаются в специализированные центры. Более 60% смертей, связанных с Эболой, по данным MSF, происходят непосредственно в общинах. В таких случаях за больными и умершими ухаживают родственники и знакомые, что создаёт дополнительные возможности для передачи вируса.

В Бутембо, где проживает около двух миллионов человек, недавно открылись два новых центра лечения Эболы. Однако, как отмечает организация, существующих мощностей по-прежнему недостаточно. В некоторых случаях подтверждённых пациентов приходится направлять в другие учреждения, где возможности для безопасного лечения Эболы ограничены. Нынешняя вспышка началась в провинции Итури и продолжалась несколько месяцев до обнаружения. Возбудителем стал вирус Бундибугё.

Ранее власти Кении поместили на карантин 29 человек после смерти пациента, у которого был подтверждён первый в стране случай заражения вирусом Эбола. Под наблюдением находятся восемь членов семьи умершего и 21 медицинский работник, контактировавший с ним. Все они проходят мониторинг на наличие симптомов заболевания. Пациентом оказался гражданин Кении, который около семи лет проживал в Демократической Республике Конго. Он заболел примерно месяц назад, после чего через Уганду приехал в Кению и был госпитализирован в Найроби.