Почти 30 человек поместили на карантин после смерти пациента с Эболой в Кении

Власти Кении поместили на карантин 29 человек после смерти пациента, у которого был подтверждён первый в стране случай заражения вирусом Эбола. Об этом сообщил кенийский президент Уильям Руто, его заявление приводит Reuters.

Под наблюдением находятся восемь членов семьи умершего и 21 медицинский работник, контактировавший с ним. Все они проходят мониторинг на наличие симптомов заболевания.

Пациентом оказался гражданин Кении, который около семи лет проживал в Демократической Республике Конго. Он заболел примерно месяц назад, после чего через Уганду приехал в Кению и был госпитализирован в Найроби.

После прибытия в столицу мужчину изолировали в больнице. Он умер 5 октября. Власти также устанавливают пассажиров и членов экипажа самолёта, которым пациент летел из Уганды в Найроби.

Кения усилила эпидемиологический контроль на границах и в аэропортах. В стране также подготовлены изоляторы и медицинские группы для реагирования на возможные новые случаи.

Вспышка Эболы продолжается в Демократической Республике Конго. По данным Reuters, там зарегистрировано более восьми тысяч случаев заболевания и свыше четырёх тысяч смертей.