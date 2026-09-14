Роспотребнадзор усилил контроль на границе РФ из-за Эболы

Россия усилила санитарный контроль на границе на фоне распространения лихорадки Эбола в Африке. Особое внимание уделяют людям, прибывающим даже транзитом из стран с риском заражения, сообщила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сотрудники пограничной службы передают санитарным службам данные о таких пассажирах. Если у человека выявляют повышенную температуру или другие признаки ухудшения здоровья, его направляют в больницу.

«Вся эта система работает для того, чтобы у нас не было никаких рисков», — подчеркнула Попова.

Роспотребнадзор также участвует в противодействии инфекции непосредственно в Африке. Специалисты российских институтов с первых дней помогают Уганде, граничащей с Демократической Республикой Конго, где ситуация с Эболой остаётся наиболее сложной.

Российская сторона передала африканским специалистам отечественные диагностические тесты. Они позволяют выявлять в том числе редкий штамм Бундибуджио. По словам Поповой, Роспотребнадзор готов делиться такими разработками с заинтересованными дружественными государствами.

Ранее Россия направила Демократической Республике Конго, Республике Конго и Уганде более 7,5 тыс. тест-систем для выявления вируса Эбола. Специалисты Роспотребнадзора разработали их за четыре дня, а российские эксперты вошли в профильный чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения. Тесты позволяют обнаруживать инфекцию ещё до появления первых симптомов и быстрее изолировать заболевших.