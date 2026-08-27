МИД РФ: Россия активно работает с ВОЗ в борьбе против Эболы

Россия передала Демократической Республике Конго, Республике Конго и Уганде более 7,5 тысячи тест-систем для диагностики вируса Эбола. Разработку создали специалисты Роспотребнадзора всего за четыре дня, сообщил газете «Известия» замглавы МИД РФ Александр Алимов.

Российские эксперты также вошли в профильный чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения. Москва взаимодействует с партнёрами как по линии ВОЗ, так и по двусторонним каналам.

Участники второй встречи комитета рекомендовали сохранить в затронутых государствах режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения на национальном уровне.

Российские тест-системы позволяют обнаружить инфекцию ещё до появления первых симптомов. Это даёт врачам возможность своевременно изолировать заболевших и ограничивать распространение лихорадки.

По последним данным Национального института общественного здравоохранения ДР Конго, в стране подтвердили 5656 случаев заражения. Жертвами эпидемии стали 2715 человек.

Ранее Life.ru сообщал, что число погибших от Эболы в ДР Конго превысило 2,5 тысячи. Всемирная организация здравоохранения анонсировала отправку в страну 70 тысяч доз вакцины «Эрвебо». Из них 50 тысяч предназначены для медиков, работающих в очагах заражения, а ещё 20 тысяч используют во время клинических испытаний.