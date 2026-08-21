Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго перевалило за 2,5 тысячи

В Демократической Республике Конго продолжает расти статистика по заболеваемости вирусом Эбола. Как сообщает INSP, за последние сутки медики выявили 81 нового пациента и подтвердили 40 смертей.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 5290 случаев заражения, из которых 2516 закончились летальным исходом. При этом 37 человек за прошедший день успешно справились с болезнью.

Всемирная организация здравоохранения анонсировала поставку 70 тысяч доз вакцины «Эрвебо» в Демократическую Республику Конго. Большая часть препарата (50 тысяч доз) предназначена для защиты медиков, работающих в очагах заражения: по статистике ООН, вирус уже унес жизни 40 из 160 инфицированных сотрудников здравоохранения. Оставшиеся 20 тысяч доз будут задействованы в клинических испытаниях, призванных выяснить эффективность «Эрвебо» против штамма Бундибугио.

На данный момент специфических лекарств или одобренных вакцин против этого типа вируса не существует, однако предварительные лабораторные тесты дают основания полагать, что «Эрвебо» может обеспечить необходимую защиту.

Ранее глава программы по чрезвычайным ситуациям гуманитарной организации «Врачи без границ» Триш Ньюпорт заявил, что эпидемия лихорадки Эбола в Конго продолжает набирать обороты. Сдерживать распространение вируса с каждым днём становится всё сложнее. Ньюпорт отметила, что мировое сообщество до сих пор реагирует на вспышку с опозданием. По её словам, усилия направлены на то, чтобы догнать вирус, а не предотвратить его дальнейшее шествие. Ситуация требует перехода к более скоординированным и решительным мерам на международном уровне.