Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления лихорадки Эбола

Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления вируса Бундибуджио — одного из возбудителей лихорадки Эбола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тест разработали специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на фоне вспышки заболевания в Демократической Республике Конго и Уганде. В ведомстве заявили, что российские учёные стали одними из первых в мире, кто создал ПЦР-тест для диагностики именно этого варианта вируса.

По данным Роспотребнадзора, набор реагентов позволяет выявлять инфекцию даже на ранних стадиях, когда её симптомы ещё трудно отличить от малярии и других распространённых в Центральной Африке заболеваний.

После регистрации тест-системы начали поставлять в Демократическую Республику Конго, Республику Конго и Уганду. В ведомстве сообщили, что эффективность разработки была подтверждена в ходе работы непосредственно в очагах инфекции и сравнительных испытаний с зарубежными аналогами.

Всего, по информации Роспотребнадзора, странам Африки уже передали более 7,5 тысячи российских тестов. В ведомстве отметили, что местные специалисты высоко оценили их точность и удобство использования.

Ранее сообщалось, что российские эпидемиологи изучают высокоактивный природный очаг чумы в Монголии. Сотрудники проводят полевые исследования после случая бубонной чумы у жителя аймака Ховд. Он заразился при разделке сурка и сейчас госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Роспотребнадзор подтвердил высокую активность очага лабораторными тестами на месте.