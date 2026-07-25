Число умерших от Эболы в Конго превысило 1300 человек

Число лабораторно подтверждённых смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 1 309. Об этом сообщило местное министерство связи и по делам СМИ.

Всего заболевших — 2 973 человека. Показатель смертности составляет 44 процента. В больницах и изоляторах сейчас находятся 766 человек с подозрением на вирус. Отслеживание контактов с инфицированными достигло 73,9 процента.

Ранее ВОЗ выдвинул предположения, что реальные масштабы вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго могут в разы превышать официальную статистику. Согласно математическим расчётам, реальное число заражённых может как минимум в 2–4 раза превышать официально подтверждённые цифры.