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14 июля, 12:59

ВОЗ: Число заболевших Эболой в ДРК может в 4 раза превышать официальные данные

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Реальное число случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго может в два — четыре раза превышать официальные показатели. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Чикве Ихеквеазу.

«Мы полагаем, опираясь на результаты наших математических моделей, что масштаб вспышки по крайней мере в 24 раза превышает количество выявленных нами случаев», — отметил эксперт.

На данный момент инфекцию выявили примерно у двух тысяч человек. Более 700 человек скончались. По его словам, специалисты постепенно расширяют возможности диагностики. Благодаря этому сведения о распространении заболевания становятся точнее. Однако около 80% новых пациентов ранее не входили в перечень контактов инфицированных. Это означает, что многие цепочки передачи пока остаются неизвестными.

Ситуацию осложняет и то, что часть заболевших умирает дома, не успев обратиться за медицинской помощью. Такие эпизоды могут не попадать в официальную статистику, добавил Ихеквеазу.

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Татьяна Миссуми
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