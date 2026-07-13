Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 700 человек

Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 700 человек. Подтверждено 1926 случаев заражения, 318 человек выздоровели, 702 умерли, сообщает министерство связи и СМИ страны.

«Борьба с Эболой продолжается с усиленным мониторингом в пяти провинциях: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву и Чопо… подтверждено 1926 случаев заражения, в том числе… 318 случаев выздоровления и 702 летальных исхода», — говорится в заявлении Минсвязи.

Минздрав добавил в список опасных районов ещё две провинции ДР Конго. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной и опасной для соседних стран, а риск распространения смертельного вируса оценивается как высокий.

Ранее Россия заявила, что готова прямо сейчас начать делать много новой вакцины от Эболы. Наши учёные уже ездили в Африку, быстро всё изучили на месте и сделали специальные тесты, которые точно определяют этот штамм. Теперь у нас есть всё, чтобы сразу запустить производство вакцины в больших количествах.