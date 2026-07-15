Эбола в Конго выходит из-под контроля: Врачи не успевают сдерживать темпы распространения вируса

Остановить распространение лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с каждым днём всё труднее — эпидемия набирает обороты. Об этом рассказала глава программы по чрезвычайным ситуациям гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) Триш Ньюпорт, чьи слова привела пресс-служба организации.

По её словам, мировое сообщество «по-прежнему пытается нагнать вспышку, вместо того чтобы опережать её» распространение. Как передаёт пресс-служба организации, шкала инфицирования неумолимо движется вверх, а взять процесс под полный контроль становится всё труднее. В связи с этим Ньюпорт настаивает на незамедлительном переходе к более жёстким и синхронизированным действиям на глобальном уровне.

В MSF подсчитали, что меньше чем за пять недель количество подтверждённых заражений в стране подскочило с 650 почти до 2 тысяч. Число погибших выросло более чем впятеро — со 130 до свыше 700. В организации считают, что это самая быстрорастущая вспышка Эболы за всю историю наблюдений в ДРК и третья по масштабам.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что настоящее число заразившихся Эболой может быть в два-четыре раза больше официальных данных. Представитель ВОЗ Чикве Ихеквеазу пояснил, что такие оценки дают математические модели. По его словам, специалисты постепенно наращивают возможности диагностики, что помогает выявлять больше случаев.

Напомним, вспышка лихорадки Эбола в ДРК достигла критического уровня: официально зафиксировано более 1960 подтверждённых случаев и свыше 700 летальных исходов. Эпицентр остаётся в восточных провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву, где вооружённые конфликты и перемещения населения серьёзно затрудняют работу медицинских бригад и отслеживание контактов. Возбудителем является штамм Бундибуджио, для которого пока нет одобренных вакцин или специфического лечения, что усугубляет ситуацию на фоне переполненных лечебных центров и нехватки ресурсов. Вирус уже вышел за пределы страны: подтверждены случаи в Уганде и один завозной случай во Франции, а темпы распространения опережают меры реагирования. В ответ на это с начала июля в ДРК стартовали клинические испытания потенциальных препаратов, включая ремдесивир и моноклональное антитело MBP134, а также значительно расширены лабораторные мощности для тестирования.