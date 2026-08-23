Роспотребнадзор отслеживает данные о вспышке легионеллёза в Австрии

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию после вспышки легионеллёза в районе австрийского Линца. Специалисты оценивают эпидемиологические риски, сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты ведомства в оперативном режиме мониторируют санитарно-эпидемиологическую обстановку за рубежом и оценивают эпидемиологические риски», — говорится в сообщении.

Австрийские медики выявили легионеллёз у 26 человек. Три пациента умерли. Специалисты обнаружили бактерии в системе охлаждения, после чего очистили и продезинфицировали установку. Эксперты пока не установили, стала ли она единственным источником инфекции.

Легионеллёз вызывает бактерия легионелла пневмофила. Она обитает в почве и естественных водоёмах, но начинает представлять угрозу в искусственных водных системах. От человека к человеку болезнь не переходит.

Заражение происходит при вдыхании водяного аэрозоля с бактериями. Его могут создавать системы горячего водоснабжения, бассейны, аквапарки и централизованные кондиционеры. Риск также возникает при несвоевременной замене загрязнённых фильтров.

Для диагностики инфекции российские медики применяют ПЦР-тесты производства ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Центры гигиены и эпидемиологии контролируют воду в системах холодного и горячего водоснабжения. Российские нормы требуют поддерживать температуру горячей воды не ниже 60 градусов. Такой режим мешает бактериям размножаться.

Санитарные службы также исследуют воду из бассейнов и питьевых источников. Для профилактики необходимо регулярно очищать и дезинфицировать водные системы. Специалисты рекомендуют не допускать застоя воды в редко используемых кранах и своевременно устранять протечки.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго число умерших во время вспышки Эболы достигло 2 516. С начала эпидемии медики выявили 5 290 случаев заражения. За сутки они зарегистрировали 81 нового пациента и 40 смертей, ещё 37 человек выздоровели. Всемирная организация здравоохранения анонсировала поставку 70 тыс. доз вакцины «Эрвебо». Из них 50 тыс. доз получат медики в очагах заражения, а 20 тыс. направят на клинические испытания против штамма Бундибугио.